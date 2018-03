Raulzinho sofre fratura no pulso e desfalca o Utah Jazz na NBA

O brasileiro Raulzinho sofreu uma grave lesão na rodada do último domingo da NBA e ficará afastado das próximas partidas do Utah Jazz. Nesta segunda-feira, a franquia informou que o armador fraturou o pulso na vitória por 116 a 99 diante do New Orleans Pelicans, fora de casa, e será desfalque por tempo indeterminado.

Como o próprio Jazz anunciou, Raulzinho foi submetido a um exame de ressonância magnética que indicou a gravidade da lesão. O jogador atuou somente quatro minutos na partida de domingo e marcou seis pontos antes de se contundir.

O Jazz não revelou se Raulzinho precisará ser submetido a cirurgia e nem o tempo previsto de afastamento. A franquia informou apenas que o jogador será reavaliado pelos médicos em duas semanas.

Raulzinho sofreu com lesões nesta temporada e, por isso, atuou em somente 39 partidas das 67 realizadas pelo Jazz até o momento. Como restam apenas 15 jogos e hoje a equipe estaria fora da zona de classificação para os playoffs, há a possibilidade do brasileiro retornar somente na próxima temporada.

Na NBA desde 2015, quando foi escolhido no Draft pelo Atlanta Hawks e imediatamente trocado para o Jazz, Raulzinho tem número discretos na atual temporada da liga. São 4,6 pontos, 1,8 assistência e 1,2 rebote nos 12,3 minutos que atuou por jogo.