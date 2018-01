Recuperado, Pau Gasol volta à quadra após três meses Sem jogar desde a semifinal do Mundial de basquete no Japão, quando levou a seleção da Espanha ao título inédito da competição, o ala-pivô Pau Gasol, do Memphis Gizzlies, voltará a jogar neste sábado após três meses afastado dos quadras por causa de uma lesão no pé esquerdo. Segundo o site oficial do jogador espanhol, Gasol fará a primeira partida na temporada regular da NBA diante do Miami Heat, fora de casa, no Ginásio American Airlines Arena. "Ele está totalmente recuperado da lesão, mas ainda falta recuperar a forma física e por causa disso optou por atrasar seu retorno à NBA por alguns dias. Ele irá jogar contra o Miami", diz o comunicado. Gasol sofreu uma fratura parcial no quinto metatarso do pé esquerdo na semifinal do Mundial contra a Argentina, no dia 1º de setembro. O atleta caiu de mau jeito em disputa com Fabricio Oberto. Apesar da ausência da sua principal estrela, a Espanha bateu a Grécia na decisão e ficou com o título. O atleta do Memphis foi eleito o MVP (melhor jogador) da competição. O espanhol pretendia regressar às quadras nesta quinta-feira, quando os Grizzlies pegam o Portland Trail Blazers do compatriota Sergio Rodríguez. Porém, ele foi aconselhado a esperar mais alguns dias. O ala-pivô terá a difícil missão de ajudar o Memphis Gizzlies a deixar a lanterna da Divisão Sudoeste da NBA. Em 21 partidas disputadas, o time soma apenas cinco vitórias.