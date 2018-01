Recuperado, Varejão volta às quadras O brasileiro Anderson Varejão deixou a lista dos contundidos do Cleveland Cavaliers, na NBA.Varejão, que disputou 30 jogos na temporada (com médias de 4,4 pontos, 4,6 rebotes e 13,7 minutos por partida) está recuperado da torção no tornozelo sofrida em 24 de janeiro.