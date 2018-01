Redd comanda Bucks na vitória sobre o Pacers pela NBA O ala-armador Michael Redd marcou 39 pontos e comandou o Milwaukee Bucks na vitória sobre o Indiana Pacers por 96 a 89 neste sábado pela NBA, no duelo de equipes que brigam pela sexta colocação da Conferência Leste. O Bucks ficou com a sexta posição no geral da conferência, apenas um jogo trás do Washington Wizards, quinto colocado. O ala Andre Bogut colaborou com outros 15 pontos para o Bucks, que passou a apresentar marca de 37 vitórias e 36 derrotas. O reserva Mo Williams também se destacou na equipe de Milwaukee, ao ser responsável por 12 pontos. Já o Pacers, que passou a registrar marca de 36 vitórias e 37 derrotas na temporada, está a 1,5 do Bucks, na sétima colocação da Conferência Leste. Fred Jones e Jamaal Tinsley anotaram 14 pontos cada um para o Pacers, que perdeu o quarto jogo consecutivo.