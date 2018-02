Reggie Miller faz história na NBA O veterano Reggie Miller, que faz sua última temporada na NBA, atingiu ontem a marca histórica de 25 mil pontos como profissional, na vitória do Indiana Pacers sobre o San Antonio Spurs, por 100 a 93. O ponto número 25 mil de Miller foi registrado quando faltavam dois minutos para terminar o primeiro quarto, ao converter dois tiros livres. Agora ele está na galeria dos 13 jogadores da história do basquete profissional norte-americano a conseguir esta façanha. Outros resultados de ontem: Toronto Raptors 85 Chicago Bulls 94; Charlotte Bobcats 105 Phoenix Suns 120; New York Knicks 107 Boston Celtics 82; Philadelphia Sixers 107 Detroit Pistons 84; Minnesota Timberwolves 107 New Orleans Hornets 102; Los Angeles Clippers 116 Milwaukee Bucks 108; Golden State Warriors 97 Dallas Mavericks 109.