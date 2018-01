Regininha do basquete morre em acidente A jogadora de basquete Regininha, de 29 anos, morreu na noite de ontem em acidente automobilístico na Grande São Paulo. O acidente ocorreu às 22h40, no sentido interior-capital da Rodovia dos Bandeirantes, no quilômetro 32, em Caieiras. O Palio, placas CKZ-9986, de Santos, estava sendo conduzido pela atleta de tênis de mesa Lígia Santos Silva, que não ficou ferida. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, Lígia teria perdido o controle do veículo e batido em seguida em um barranco. Posteriormente, o carro acabou capotando. As outras vítimas foram arremessadas para fora do veículo. Regina Isabel Santos Queiróz que jogava no Esporte Clube Americana Unimed não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no Hospital Regional de Osasco. A atleta de vôlei do time da Prefeitura de Santos, Andrea Passos Marques, 20 anos, foi levada em estado grave também para o Regional de Osasco. A atleta Ana Paula José Da Silva, de 22 anos, teve ferimentos leves. A Polícia Rodoviária Estadual informou que as quatro atletas participaram dos Jogos Pan-Americanos deste ano em Santo Domingo.