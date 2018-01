Renato é arma do COC/Ribeirão na decisão Além de ter um dos melhores grupos do basquete paulista, o técnico Lula conta com o lateral Renato Lamas Pinto, um jogador de 25 anos, que está no COC/Ribeirão Preto há quase sete. Para Lula, Renato é o "termômetro" do time. E quando joga bem, leva todo mundo com ele, como no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista de Basquete, em que o COC venceu o Corinthians/Mogi por 80 a 68. O segundo jogo será neste sábado, às 17h30, em Ribeirão Preto. Mineiro de Belo Horizonte, Renato jogou em São José do Rio Preto e em Franca, antes de ir para o COC - chegou em 1997, ano de criação do clube, ainda juvenil, e hoje é titular e capitão, cestinha e líder em assistências. Tem identificação com o grupo, os fãs e a cidade. Gosta da infra-estrutura e acha que é bem pago. Só uma proposta muito boa o tira de Ribeirão.