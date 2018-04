Renovado, COC joga na Capital O COC/Ribeirão Preto vem a São Paulo enfrentar o Paulistano nesta sexta-feira, às 20 horas, pelo Campeonato Paulista Masculino de Basquete. Dos 11 jogadores da equipe comandada pelo técnico Lula Ferreira na última temporada, restaram apenas quatro: Nezinho, Arthur, Renato e Márcio. Lula buscou dois reforços: Felipe e Murilo, ambos do Corinthians/Mogi. ?Como a base se manteve, o time está bem entrosado. Mesmo assim será um jogo difícil, porque o Paulistano investiu em uma molecada nova?, disse Lula. No Torneio Início, o COC foi derrotado pelo Paulistano. Mas o retrospecto não quer dizer muita coisa, segundo o técnico José Neto, do time da Capital. ?Será um jogo diferente daquele.? No mesmo horário, haverá outros três jogos. O XV de Piracicaba recebe a Petrocrystal/Franca; São Caetano joga em casa com a Unisanta e a Databasket/São Bernardo vai a Casa Branca enfrentar a Liberty Seguros.