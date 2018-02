Returno do basquete começa na sexta O returno do Campeonato Nacional Masculino de Basquete começa na sexta-feira. Serão mais 17 rodadas até o fim da fase de classificação. Com vitória sobre o Flamengo/Petrobras, no domingo, por 113 a 94, a Unit/Uberlândia terminou o turno em primeiro com 30 pontos ganhos (14 vitórias e duas derrotas).