Ribeirão abre 2 a 0 na semi do Paulista O COC/Ribeirão Preto está a uma vitória da final do Campeonato Paulista masculino de basquete. Venceu - num jogo emocionante, decidido na primeira prorrogação - por 103 a 96 o Franca/Mariner/Unimed, no Ginásio Pedro Murilla Fuentes, em Franca, e assim está com 2 a 0 nesta série da semifinal (em melhor de cinco jogos). Agora, o time de Ribeirão precisa apenas de mais uma vitória para garantir sua classificação. Só que o próximo jogo é novamente em Franca, no domingo, às 16 horas (com ESPN Brasil). Já Franca precisa vencer para garantir, pelo menos, mais uma chance de tentar reverter a desvantagem. O jogo - Com um ginásio lotado e a torcida empurrando o time da casa, Franca e Ribeirão fizeram uma partida muito equilibrada. Os visitantes quase garantiram a vitória já no tempo normal, mas Franca conseguiu o empate no segundo final do último quarto graças a uma cesta de dois pontos. Na prorrogação, Ribeirão errou menos e conseguiu converter os pontos na maioria das jogadas que tentou, além de aproveitar as várias faltas que teve, principalmente no final do tempo. ?Foi uma vitória espetacular. Tínhamos a vantagem, nos desequilibramos, fomos para a prorrogação com moral baixo, mas conseguimos ganhar e mostrar que queremos ir para a final?, disse Nezinho, cestinha com 32 pontos, quatro assistências e sete rebotes.