Ribeirão continua invicto no Paulista O COC/Ribeirão Preto venceu por 91 a 85 o Liberty Seguros/Casa Branca, nesta quarta-feira à noite, e continua invicto no Campeonato Paulista masculino de basquete (em três jogos, são três vitórias). Além desse jogo, foram disputadas mais três partidas: Bandeirantes/Rio Claro 92 x 82 EC Pinheiros; Plasútil/Sukest/Bauru (líder do Grupo A com sete pontos) 86 a 60 São Caetano EC; e Paulistano/Dix Amico 86 x 78 Objetivo/São Carlos.