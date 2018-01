Ribeirão derrota Araraquara pela 2ª vez O time de Ribeirão Preto ficou a uma vitória da final do Campeonato Estadual Masculino de Basquete, ao derrotar Araraquara, nesta quarta-feira à noite, por 81 a 79. Uma cesta de três pontos do pivô Tiagão garantiu a vitória da equipe do técnico Lula. Ribeirão vence a série semifinal melhor-de-cinco jogos com duas vitórias. As equipes voltam a se enfrentar pela terceira vez, nesta sexta-feira, mais uma vez em Ribeirão Preto.