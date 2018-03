Ribeirão derrota Blumenau no basquete Ribeirão Preto derrotou Blumenau, nesta quinta-feira à noite, em seu ginásio, por 103 a 97 (44 a 43), em jogo válido pelo Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Márcio, do Ribeirão, e Byrd, do Blumenau, foram os cestinhas da partida com 30 pontos cada. Confira os jogos desta sexta: Tijuca x Araraquara, Ajax x Paulistano, Universo x Corinthians, Franca x Blumenau, Ribeirão Preto x Londrina e Uberlândia x Flamengo.