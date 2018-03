Ribeirão derrota Boca Juniors no basquete O time de Ribeirão Preto derrotou o Boca Juniors, nesta terça-feira à noite, em casa, por 109 a 107, no segundo jogo das quartas-de-final da Liga Sul-Americana de basquete. Com este resultado, cada equipe venceu uma partida nesta fase. O Boca vencera o primeiro duelo, em Buenos Aires, por 106 a 94. O terceiro desafio está marcado para esta quarta-feira novamente em Ribeirão Preto.