Ribeirão derrota Mogi por 80 a 68 O COC/Ribeirão Preto venceu o Corinthians/Mogi por 80 a 68 (43 a 34), nesta quinta-feira à noite, no Ginásio Municipal de Mogi das Cruzes, no primeiro jogo da série melhor-de-cinco que definirá o Campeonato Paulista Masculino de Basquete. O cestinha da partida foi o lateral Renato, jogador que está em Ribeirão desde a criação do clube, em 1997, com 32 pontos. Renato ainda pegou dez rebotes e deu quatro assistências. Com o resultado, além da vantagem por 1 a 0 no playoff decisivo, o COC, que busca o invicto tricampeonato na história do Paulista, fará as duas próximas partidas em casa, neste sábado, às 17h30, e no domingo, às 21 horas, no Ginásio da Cava do Bosque. Mogi terá de ganhar pelo menos uma partida para voltar a atuar em casa, na terça-feira. Ribeirão chegou a abrir vantagem de 12 pontos, que Mogi tirou, a ponto de empatar e passar a frente por 4 pontos, empurrado pelos mais de 8 mil torcedores que lotaram o ginásio. A diferença final de 12 pontos não reflete o equilíbrio que marcou a partida. O técnico Aluísio ?Lula? Ferreira, do COC, atribuiu a vitória de sua equipe à maturidade. "O jogo foi maravilhoso. Acho que tivemos mais controle emocional e quando o Mogi abriu quatro pontos não nos descontrolamos." O técnico Carlão, de Mogi, observou que sua equipe "não teve braço" para seguir com o mesmo ritmo até o fim, após tirar uma desvantagem de 12 pontos. "Além disso, o time do Lula marcou muito bem o nosso ataque que só fez 68 pontos. Mas nada está definido ainda."