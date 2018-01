Ribeirão é bicampeão paulista invicto Em um jogo não recomendado para cardíacos, o COC/Ribeirão Preto fechou o playoff decisivo em 3 a 0 e sagrou-se bicampeão paulista de basquete masculino. O time do técnico Lula venceu o Uniara/Fundesport por 97 a 91, neste domingo, no ginásio da Unicoc, e garantiu o título da temporada 2002 com uma invencibilidade de 39 jogos.