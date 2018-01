Ribeirão é campeão brasileiro de basquete Na sétima disputa, após dois vices, o COC/Ribeirão conquistou, neste domingo, o inédito título brasileiro de basquete masculino. O time dirigido por Aluísio Ferreira, o Lula, venceu o Unit/Uberlândia, por 83 a 74 (45 a 38 no primeiro tempo), no Ginásio da Cava do Bosque, em Ribeirão Preto, e fechou o playoff decisivo por 3 a 1, evitando uma quinta e derradeira partida, que seria disputada fora de casa. ?Era um título que faltava para todos daqui e foi merecido", destacou Lula, também treinador da seleção brasileira, que, nesta segunda-feira, inicia os treinamentos, no CT do COC, visando três competições: Sul-americano, Jogos Pan-americanos e Pré-Olímpico. Para Lula, o COC ?é um time dentro e fora da quadra", com espírito de equipe e não individual. ?Estou cercado de pessoas competentes, leais, trabalhadoras e jogadores dedicados", comentou ele, entusiasmado com a sua primeira conquista nacional, assim como todos os jogadores. Apenas o seu assistente Cadum (cinco títulos como jogador pelo Monte Líbano) e o fisioterapeuta Carlinhos tinham comemorado um título brasileiro. O COC, porém, já tinha disputado outras duas finais: em 1998 perdeu para o Franca e em 2001 para Vasco. ?O trabalho foi duro e é difícil chegar até aqui, agora sim é hora de relaxar e comemorar", comentou Lula. Ele se adaptou a Ribeirão Preto e criou uma filosofia de trabalho que envolveu os jogadores, adquirindo o respeito de todos. ?O Lula é um técnico que não tem vaidade pessoal e luta pela equipe", disse o armador Nezinho, um dos quatro remanescentes do vice de 2001 - os outros são Alex, Renato e Tiagão. ?Desde o começo confiamos no título e sabíamos que teríamos que superar muitos momentos difíceis", enfatizou Nezinho, que vai comemorar muito a conquista durante a semana, a única de folga, já que se apresentará à seleção de Lula no dia 24 com os companheiros Renato, Alex, Lucas Tischer e Tiagão - Valtinho e Estevam, do Uberlândia, também terão uma semana de folga. ?Lutamos três anos para ser campeões e conseguimos porque somos um grupo unido", disse o emocionado Renato - ele é o mais antigo do time, que chegou em 1997, com a transferência do antigo Polti/Yara, de Franca. No jogo deste domingo, Renato fez 20 pontos e foi o cestinha do COC. Só foi superado pelo ala Brent Merrit, do Unit, que marcou 26 pontos. O técnico do Unit, José Roberto Lux, o Zé Boquinha, enfatizou que o COC é um time mais homogêneo, que soube aproveitar a situação, e lamentou as contusões de Brent e Tony Harris na reta final. ?O Tony não jogou e isso refletiu no time, pois é um jogador de decisão." Tony só não jogou em 28 segundos, mas marcou míseros 5 pontos para quem precisava da vitória. O Unit só foi melhor no terceiro quarto, porém o COC forçou a marcação e, com o apoio da torcida, virou o placar no último. ?O time estava mal taticamente, mas tinha certeza que ia virar e ganhar o jogo", afirmou Lula. Antes das premiações, uma briga envolveu um torcedor de Ribeirão Preto e um preparador físico do Unit. A PM interveio e os jogadores do Unit, nervosos, também participaram da confusão. Após o tumulto, os dois protagonistas foram levados ao Plantão Policial para o registro de um boletim de ocorrência. Os campeões do COC, em seguida, receberam os troféus, desfilaram pela cidade num carro do Corpo de Bombeiros e comemoraram o título na Choperia Pingüim, um dos cartões postais de Ribeirão Preto. O COC levantou o segundo título brasileiro para a cidade em esporte coletivo: antes, a Nossa Caixa/Recreativa, em 1994, venceu a Superliga Nacional de Vôlei Feminino - o mesmo time foi campeão sul-americano na seqüência. Agora, o basquete compensa os vexames dos times de futebol, Botafogo e Comercial. No início da noite desta segunda-feira, os jogadores convocados por Lula chegam a Ribeirão Preto. Só não estarão no grupo até o dia 24 os sete finalistas do Campeonato Brasileiro. Outros que irão se apresentar posteriormente são Nenê Hilário, do Denver Nuggets, Leandrinho e Anderson Varejão (Barcelona). A competição mais importante será o Pré-Olímpico, no final de agosto, em Porto Rico. Apenas três seleções garantirão vagas para a Olimpíada de Atenas, na Grécia, em 2004. Os favoritos são Estados Unidos, Argentina e Canadá, mas Lula acredita que o Brasil tem boas chances.