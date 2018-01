Ribeirão é finalista do Estadual de basquete. O time de Ribeirão Preto garantiu vaga na final do Campeonato Paulista Masculino de Basquete, nesta sexta-feira à noite, ao vencer Araraquara, por 108 a 100, em seu ginásio. Com este resultado, a equipe do técnico Lula fechou a série melhor-de-cinco jogos com três vitórias consecutivas. Ribeirão aguarda agora o vencedor entre Mogi das Cruzes e Franca.