Ribeirão e Franca iniciam as semifinais COC/Ribeirão Preto e Unimed/Franca fazem nesta quarta-feira, às 20 horas, em Ribeirão Preto (SP), a primeira partida da série melhor-de-cinco da semifinal do Paulista Masculino de Basquete. Os times comandados pelos experientes técnicos Aluísio Ferreira e Hélio Rubens enfrentaram-se duas vezes na fase de classificação do torneio, com uma vitória para cada lado. Pelo Nacional Feminino, serão realizados quatro jogos, também às 20h, pelas quartas-de-final: Ourinhos x Marília; São Caetano x São Bernardo; Catanduva x Santo André; Sport Recife x Guarulhos.