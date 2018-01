Ribeirão e Limeira disputam 2.º jogo O segundo jogo da série melhor-de-cinco do playoff final do Campeonato Paulista Masculino de Basquete entre COC/Ribeirão Preto e Winner/Limeira será disputado nesta segunda-feira, às 20h30, no ginásio da Cava do Bosque, em Ribeirão Preto (com ESPN Brasil). Ribeirão saiu na frente no confronto final ao derrotar Limeira, sábado, por 107 a 90 (53 a 41).