Ribeirão e Limeira iniciam a decisão A regularidade foi premiada na decisão do Campeonato Paulista Masculino de Basquete e as equipes que fizeram a melhor campanha, desde a primeira etapa da competição, decidem o título. A série final em melhor-de-cinco jogos começa neste sábado, às 17h, no ginásio Waldemar Blatkauskas, em Piracicaba, entre Winner/Limeira e COC/Ribeirão Preto (a ESPN Brasil mostra o jogo ao vivo). Limeira tem o mando de quadra da primeira partida, mas como seu ginásio não tem capacidade para 3.000 torcedores, como define o regulamento para a fase decisiva, terá de jogar em Piracicaba. O segundo e o terceiro confrontos serão na segunda e terça-feira, em Ribeirão Preto - o COC tem uma invencibilidade de 58 jogos em casa no campeonato estadual (a última vez que perdeu foi na final do Paulista de 2001). O COC/Ribeirão terminou na liderança na primeira (dez vitórias e duas derrotas) e na segunda (19 vitórias e três derrotas) fases. Na série pelas quartas-de-final, o time do técnico Lula Ferreira derrotou a Databasket/São Bernardo por 3 a 0. E na semifinal, contra a UniFMU/Paulistano, fez 3 a 2. Limeira, comandada pelo técnico Luiz Zanon, fechou a primeira (oito vitórias e quatro derrotas) e a segunda (14 vitórias e oito derrotas) etapas na vice-liderança. Na série pelas quartas-de-final, derrotou a Liberty Seguros/Casa Branca por 3 a 1. E na semifinal ganhou por 3 a 2 da PetroCrystal/Franca. Nos confrontos anteriores do Paulista, o time de Ribeirão levou vantagem, vencendo no primeiro turno (102 a 83) e no returno (83 a 102).