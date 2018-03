Ribeirão e Minas iniciam as semifinais O COC/Ribeirão é o único time paulista que participa da fase semifinal do Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino e, nesta terça-feira, às 20h30, no Ginásio da Cava do Bosque, em Ribeirão Preto, com transmissão do Sportv, inicia o playoff contra o Universo/Minas. O técnico Aluísio Ferreira, o Lula, apesar da desvantagem de poder atuar apenas duas das possíveis cinco partidas em casa, não quer que seus jogadores encarem o jogo como decisivo. ?O jogo mais importante é sempre o próximo, independente do resultado, se vencer ou perder", explica ele. Assim, mesmo em caso de insucesso, o lado psicológico da equipe fica preservado para os futuros confrontos. Lula destaca que o playoff é uma competição diferente da fase de classificação, pois tem um desgaste emocional na série de confrontos. Porém, afirma que não é o fato de poder atuar diante de sua torcida que determinará ou não a vaga para a final. ?Não é um jogo a mais em casa que te garante, o que não pode é se acomodar, inclusive o próprio Minas, que tem essa vantagem", diz o treinador. ?O que garante um time na decisão é um bom basquete", emenda ele, usando o exemplo do próprio COC nas duas últimas semifinais do Brasileiro: seu time saiu atrás do Botafogo do Rio e tinha a desvantagem, há dois anos, mas chegou à decisão; e, no ano passado, tinha a desvantagem contra o Bauru, mas ganhou o primeiro jogo e de nada adiantou. O COC vai começar o jogo com Nezinho, Renato, Alex, Lucas Daniel e Márcio. O único problema de Lula é Eric, o armador reserva, com contratura muscular na região lombar. Se ele não tiver condições de ficar no banco, o cadete Neto, de 17 anos, será a opção, apenas em caso de emergência, pois seria o único especialista para substituir Nezinho, em caso de excesso de faltas. Os alas Alex e Renato são as opções para armar as jogadas. O Minas, do treinador Flávio Davis, amigo pessoal e um dos assistentes de Lula na seleção brasileira, deve começar com Demétrius, Cambraia, Márcio, Michel e Luís Fernando. ?Tenho um respeito máximo pela pessoa do Flávio Davis, mas, no jogo, cada um defende o seu time."