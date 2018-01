Ribeirão é o outro finalista do Paulista O COC/Ribeirão Preto é o adversário do Paulistano/Dix Amico na final do Campeonato Paulista masculino de basquete. O time do interior garantiu sua vaga na decisão ao vencer o Franca/Mariner/Unimed por 88 a 85, nesta quarta-feira, em Ribeirão Preto (SP), e fechar a série semifinal (melhor de cinco) por 3 a 1. Alex Garcia, com 29 pontos (mais quatro rebotes e duas assistências) foi o cestinha da partida. Agora, o primeiro jogo da série melhor-de-cinco da final acontece nesta quinta-feira (12 de janeiro), às 20 horas, no ginásio da Uni-COC, em Ribeirão Preto (SP).