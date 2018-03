Ribeirão está a uma vitória da final O time de Ribeirão Preto ficou a uma vitória da final do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, nesta terça-feira, ao derrotar o Minas, em Belo Horizonte, por 77 a 73 (49 a 37), no terceiro jogo dos playoffs semifinais. O time do técnico Lula soma duas vitórias, contra uma da equipe mineira. Com 27 pontos, Renato, do Ribeirão, foi o cestinha da partida. O quarto duelo será nesta quinta-feira em Ribeirão Preto, às 20 horas, com transmissão do SporTV.