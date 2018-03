Ribeirão está na final do Nacional O time de Ribeirão Preto garantiu vaga na decisão do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, nesta quinta-feira à noite, ao derrotar, por 96 a 90 (51 a 34), a equipe do Minas. Com este resultado, o time do técnico Lula fechou o playoff semifinal melhor-de-cinco por 3 a 1. Ribeirão Preto aguarda o vencedor entre Uberlândia e Ajax, que disputam a outra semifinal. Renato, com 26 pontos, foi o cestinha do Ribeirão e da partida. Nezinho, também do Ribeirão, e Cambraia, do Minas, marcaram 23 pontos.