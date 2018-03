Ribeirão está na semifinal do basquete A equipe do COC/Ribeirão Preto garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, nesta terça-feira, ao derrotar, no seu ginásio, o Uniara/Araraquara, por 110 a 87 (50 a 42), fechando o playoff melhor-de-cinco com três vitórias consecutivas. Nos dois primeiros jogos, o time vencera por 78 a 77 e 100 a 80. Alex, do Ribeirão, foi o cestinha da partida, com 33 pontos. Ricardo, com 18, foi o maior pontuador da equipe de Araraquara. O próximo adversário da equipe de Ribeirão sai do confronto entre Minas e Flamengo. O time mineiro vence o duelo por 2 a 0 e as equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira.