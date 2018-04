Ribeirão fará final com Araraquara A equipe de Ribeirão Preto obteve a vaga para disputar a final do Campeonato Paulista Masculino de Basquete, ao derrotar, nesta quinta-feira à noite, em seu ginásio, por 77 a 69, o time de Bauru. Com este resultado, os comandados do técnico Lula fecharam a série melhor-de-cinco por 3 a 2. A vitória de Ribeirão começou a ficar evidente no terceiro quarto quando fechou os dez minutos de disputa com 28 pontos contra apenas dez do adversário, abrindo 15 pontos de vantagem (64 a 49). O destaque negativo foi o desentendimento de Nezinho, de Ribeirão, e Vanderlei, de Bauru, a um minuto do fim da partida. Vanderlei chegou a dar duas cotoveladas em Nezinho, que também foi agredido por Brasilia, do Bauru.