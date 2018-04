Ribeirão faz 2 a 0 contra Araraquara O time de Ribeirão Preto está a uma vitória do título paulista do Basquete Masculino, após derrotar, nesta terça-feira à noite, em seu ginásio, a equipe de Araraquara, por 75 a 68. Com este resultado, o time do técnico Lula faz 2 a 0 na melhor-de cinco jogos e pode decidir o campeonato no jogo desta quarta-feira, novamente em Ribeirão Preto. No jogo desta terça-feira, Araraquara começou melhor e chegou a estar vencendo por 7 a 0. Mas com uma marcação forte, o time de Ribeirão fechou o primeiro tempo em vantagem (34 a 31). O terceiro quarto foi decisivo quando Ribeirão abriu uma boa vantagem (62 a 49), que o time do técnico Tom Zé não conseguiu descontar.