Ribeirão faz duelo inédito em Macaé O COC/Ribeirão Preto vai a Macaé nesta quarta-feira para jogar contra a Liga Macaense, às 20 horas, pelo Campeonato Nacional masculino de basquete. É a primeira vez que as equipes se enfrentam na competição. O time paulista soma dez vitórias e duas derrotas; já o fluminense tem quatro vitórias e oito derrotas em 12 partidas. "A nossa equipe está em um bom momento. Ainda não estamos na nossa melhor fase mas estamos fazendo o que é preciso para vencer", analisou o armador Nezinho, do COC. Macaé não contará com Fred, um dos seus principais jogadores. "Esperamos superar isso e conseguir a vitória. A equipe do COC está junta há um bom tempo e sabe o melhor momento para decidir as jogadas", comentou o ala Rodrigo, da Liga Macaense. Na quinta-feira, a rodada será completada com Winner/Limeira x Telemar às 20 horas, em Limeira (SP).