Ribeirão fica a uma vitória do título O time de Ribeirão Preto está a uma vitória do título do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, após derrotar, nesta quinta-feira, o Uberlândia, no ginásio do adversário, por 86 a 76 (47 a 30). A equipe do técnico Lula vence o playoff final melhor-de-cinco por 2 a 1. O quarto jogo será domingo, em Ribeirão Preto, às 11 horas. O armador Alex, do Ribeirão, com 18 pontos, foi o cestinha da partida.