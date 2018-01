Ribeirão ganha e vai de novo à final O Ribeirão Preto/COC está na final do Campeonato Paulista de basquete masculino graças a uma vitória que não deixa dúvidas: 107 a 78 pontos sobre o Paulistano, de São Paulo. Com isso, o Ribeirão fechou a série semifinal em 3 vitórias a 2. Agora, o time do interior aguarda a definição do outro finalista, entre Franca x Limeira. O cestinha da partida foi Nezinho, 21 pontos, que não escondia sua empolgação após o término da partida. ?Nesses playoffs prevaleceu o mando de quadra. Jogar em Ribeirão é maravilhoso, não fomos vaiados em momento algum. Todo mundo aqui gosta do que faz e por isso ganhamos.? O Ribeirão tenta seu quarto título consecutivo.