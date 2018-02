Ribeirão mantém liderança com vitória O COC/Ribeirão Preto manteve a liderança do Campeonato Nacional masculino de basquete ao vencer por 85 a 75 o Liga Macaense, em Macaé (RJ), nesta quarta-feira à noite. Com esta vitória, o time de Ribeirão lidera a classificação com 84,6% de aproveitamento. Já o Liga Macaense tem 30,8% de aproveitamento e está na 14.ª posição.