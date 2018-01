Ribeirão pode ser campeão domingo O COC/Ribeirão está a uma vitória do inédito título brasileiro de basquete masculino. O time dirigido por Aluísio Ferreira, o Lula, venceu o terceiro confronto contra o Unit/Uberlândia, em Uberlândia, na noite de quinta-feira, por 86 a 76 (47 a 30 no primeiro tempo), e lidera o playoff final por 2 a 1. Se voltar a vencer neste domingo, a partir das 11 horas, no Ginásio da Cava do Bosque, o COC encerrará a série. "Mas ainda não ganhamos nada", diz, alerta, Lula. Ele não quer desatenção ou excesso de euforia de seus jogadores no próximo jogo. Segundo Lula, um dos fatores fundamentais para o COC vencer o Uberlândia foi a variação de marcação da defesa sobre Valtinho, o armador do adversário. "Não é que o Uberlândia jogou mal, o COC é que marcou bem e dificultou as coisas, pois tirou os espaços do adversário e marcou a quadra toda, forçando os erros", destaca Lula, convicto de que sua equipe seguiu as orientações com afinco. "O Valtinho, que normalmente dá dez assistências numa partida, conseguiu só uma, além de perder, só ele, sete bolas, enquanto um time perde dez, em média, durante toda a partida.? Antes da partida, Lula dizia que queria dificultar as coisas para o time mineiro, forçando uma queda na pontuação. Ele falava que se o Uberlândia reduzisse para 75 pontos e o COC tivesse uma atuação normal no ataque, poderia chegar à segunda vitória no playoff. Foi o que ocorreu: o Uberlândia marcou 76 pontos, um além do que Lula previa que seria ideal. Lula lembrou, ainda, que o COC teve um time equilibrado, com cinco jogadores marcando mais que dez pontos: Alex (o cestinha) fez 18, Renato e Márcio marcaram 15, Tiagão garantiu 13 e Nezinho fez outros 12. Tiagão ainda conseguiu o double-double: 13 pontos e 10 rebotes. "Tivemos um jogo coletivo", afirma Lula. Para não encerrar a competição neste domingo, o Uberlândia, de José Roberto Lux, o Zé Boquinha, precisa vencer o quarto confronto para provocar um quinto, no Triângulo Mineiro, na quinta-feira. "O primeiro tempo foi todo do COC, estivemos abaixo da crítica, mas recuperamos no segundo tempo, só que não deu para reverter o resultado", comenta Zé Boquinha, que concorda com Lula, sobre a forte marcação exercida pelo COC, mas reclama do "relaxamento" da arbitragem ao não marcar o "excesso". "Isso não influenciou no placar, mas a arbitragem deixou de marcar várias faltas durante a partida", emenda ele. "Agora vamos para o tudo ou nada."