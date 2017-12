Ribeirão Preto assume ponta no Paulista O Ribeirão Preto derrotou, nesta quinta-feira, o Americana por 86 a 77, em Ribeirão Preto, e assumiu a liderança da segunda fase do Paulista Masculino de Basquete. Com 32 pontos (14 vitórias e quatro derrotas), a primeira colocação é dividida com Assis, que perdeu para o Paulistano por 94 a 86, em São Paulo. Os outros resultados desta quinta, pela oitava rodada da segunda fase, foram: Limeira 98 x 90 São Caetano, Santo André 75 x 72 Bauru e Rio Claro 83 x 74 Franca. Nesta sexta, haverá apenas um jogo: Araraquara x Casa Branca.