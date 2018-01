Ribeirão Preto é pentacampeão paulista O COC/Ribeirão Preto conquistou nesta sexta-feira o pentacampeonato do Paulista masculino de basquete. Venceu o Paulistano/Dix Amico por 94 a 89, no Ginásio da Uni-COC, em Ribeirão Preto (SP), e assim fechou a série final com três vitórias contra uma do adversário. Durante todo o jogo o time da casa deixou claro que pretendia aproveitar o fato de estar jogando em seu ginásio e foi para cima do Paulistano. E conseguiu refletir isso principalmente no minuto final da partida, quando estava vencendo por oito pontos a mais, uma vantagem que lhe ajudou a garantir o título. Ao time da capital, resta o consolo de ter feito uma grande campanha. Alex, com 22 pontos, 3 assistências, 7 rebotes e 1 roubo, foi um dos cestinhas da decisão. ?Momento muito importante, pois o Paulista é o melhor do Brasil. Tivemos um momento ruim no torneio, mas conseguimos reverter isso e somos um campeão legítimo?, disse o técnico Lula. Com a conquista, Ribeirão Preto quebra um jejum histórico: há cinqüenta anos nenhum time conseguia repetir esta seqüência (o último havia sido o Corinthians).