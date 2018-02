Ribeirão Preto ganha a quinta seguida no Nacional O COC/Ribeirão Preto venceu o Inesul/Londrina (PR) por 111 a 96, em Londrina, nesta terça-feira, e assim alcançou sua quinta vitória em cinco jogos no Nacional masculino de basquete (100% de aproveitamento). O time do interior paulista divide a liderança na classificação do Grupo B do com Minas Tênis (seis vitórias) e Franca (cinco vitórias), todos com o mesmo aproveitamento. Os cestinhas da partida foram Nezinho, do Ribeirão, e Ycaro, do Londrina, ambos com 28 pontos.