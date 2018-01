Ribeirão Preto incentiva o basquete A Prefeitura de Ribeirão Preto, o McDonald´s e o COC lançaram, nesta quarta-feira, um projeto para atender 240 crianças e jovens, entre 7 e 18 anos, em quatro bairros da periferia da cidade, que vão aprender basquete, gratuitamente, com aulas fora do período escolar. Cada criança recebeu um kit com calção, camiseta e tênis. Foi inaugurado o 1º Núcleo de Basquete e Ação (NBA), no Jardim Branca Salles. Jogadores do COC, semifinalista do Campeonato Brasileiro, vão apoiar o projeto, assim como o ex-jogador de futebol Sócrates. "É uma maneira de colaborar com essas crianças e aliviar suas situações, ensinando um esporte e dando o apoio que necessitam", disse o técnico do COC, Aluísio Ferreira, o Lula. O NBA será o primeiro núcleo de uma série que a prefeitura pretende instalar na cidade em parceria com a iniciativa privada. "Vamos nos empenhar para beneficiar mais jovens", disse o prefeito Antônio Palocci Filho (PT). Um item obrigatório para a permanência do projeto é que as crianças continuem nos estudos.