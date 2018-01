Ribeirão Preto joga em Casa Branca O COC/Ribeirão Preto, atual campeão, vai a Casa Branca nesta quarta-feira enfrentar a Liberty às 20 horas, pelo Campeonato Paulista Masculino de Basquete. O time de Casa Branca é o líder do Grupo A, com duas vitórias e uma derrota; o COC está em terceiro lugar no mesmo grupo, com duas vitórias em dois jogos. No último jogo, Casa Branca foi superado pelo Pinheiros. E a equipe de Ribeirão Preto passou pela Sukest/Bauru. Para o técnico Aloísio Ferreira, o Lula, do COC ? que também comanda a Seleção Brasileira Masculina, que vem do título da Copa América), todos os jogos são fortes. ?O Campeonato Paulista é um sufoco a cada rodada. O nosso adversário vem fazendo uma boa campanha, com elenco renovado. E nós estamos vivendo um momento de transição ? as peças ainda não foram repostas?, disse o técnico, referindo-se à posição de pivô, que teve baixa nesta semana com a transferência do pivô Rafael Hettsheimeir, de 18 anos, para Espanha. Casa Branca deverá promover a estréia de dois norte-americanos: o armador Jujuan Colley e o ala Shawn Williams. Outros três jogos serão realizados às 20 horas. Em São Carlos, o time da casa (terceiro colocado do Grupo A) enfrenta o Paulistano (sexto do mesmo grupo). O Bandeirantes/Rio Claro (oitavo colocado do Grupo A) corre atrás de reabilitação, enfrentando o Pinheiros (terceiro também do A), que recebe em seu ginásio. O time da casa foi superado por São Carlos na última rodada. O visitante bateu a Liberty/Casa Branca. E, fechando a rodada, Bauru (primeiro colocado do Grupo A) e São Caetano (sexto do mesmo grupo) jogam no ginásio ?Panela de Pressão? de Bauru.