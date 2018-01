Ribeirão Preto vence a 1.ª da decisão Com 30 pontos do armador Alex e jogando em casa, o COC/Ribeirão Preto venceu nesta quinta-feira com facilidade a DixAmico/Paulistano por 110 a 82, na abertura da final do Estadual Masculino de Basquete, em melhor-de-cinco. A próxima partida será na segunda-feira, às 20 horas, na capital. ?Vencemos pela defesa, marcando bem. Esse é o nosso jogo?, analisou Alex.