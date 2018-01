Ribeirão recebe Bauru pelo Paulista O COC/Ribeirão Preto, líder do Grupo A, enfrenta nesta quarta-feira, às 20 horas, a Sukest/Bauru (terceira do mesmo grupo), às 20h, em Ribeirão Preto, pelo returno do Estadual Masculino de Basquete. Outras três partidas do mesmo grupo também serão às 20h. Na Capital, o Paulistano, que divide a liderança com o COC, recebe São Carlos (sétimo); São Caetano (sétimo) recebe Casa Branca (quarta); e o Pinheiros (quarto) recebe Rio Claro (quarto). Resultados desta terça-feira: Assis 87 x 74 XV de Piracicaba; Franca 91 x 67 Hebraica; Araraquara 72 x 40 São Bernardo; e Santo André 74 x 88 Americana.