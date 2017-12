Ribeirão, Rio Claro e Franca brigam por duas vagas na final COC/Ribeirão Preto, Bandeirantes/Rio Claro e Franca/Unimed venceram seus jogos da quarta rodada do hexagonal decisivo do Nacional masculino de basquete, neste sábado, no Ginásio Pedrocão, em Franca, e seguem brigando pelas duas vagas à final da competição. No primeiro jogo do dia, o Bandeirantes/Rio Claro passou pelo Ulbra/Torres por 76 a 72. Em seguida, o COC/Ribeirão fez 105 a 99 no Universo/BRB na prorrogação, depois de empate por 87 a 87 no tempo normal. No último jogo do dia, o Franca/Unimed derrotou o Telemar/Rio de Janeiro por 92 a 89. Após quatro rodadas, COC/Ribeirão Preto, Bandeirantes/Rio Claro e Franca/Unimed somam três vitórias e uma derrota. Já eliminado, o Universo/BRB tem duas vitórias e duas derrotas. Telemar/Rio de Janeiro, com uma vitória e três derrotas, e Ulbra/Torres, com quatro derrotas, também estão fora da disputa. A quinta e última rodada do hexagonal será disputada neste domingo. O Telemar/Rio de Janeiro enfrenta o Ulbra/Torres, o Bandeirantes/Rio Claro encara o Universo/BRB e o COC/Ribeirão Preto faz o clássico paulista com o Franca/Unimed. Os dois classificados à final decidirão o título numa melhor de cinco partidas.