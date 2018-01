Ribeirão se reabilita no Paulista O COC/Ribeirão Preto conseguiu sua reabilitação no Campeonato Paulista masculino de basquete ao derrotar o Plasútil/Sulkest/Bauru por 94 a 85, nesta quarta-feira, no Ginásio da Cava do Bosque, em Ribeirão Preto (SP). Os outros resultados da noite foram: Paulistano/Dix Amico 95 x 87 Objetivo/São Carlos; Bandeirantes/Rio Claro 73 x 53 EC Pinheiros; e São Caetano EC 90 x 87 Liberty Seguros/Casa Branca.