Ribeirão vence a 2ª contra a Uniara Em uma partida emocionante, depois de estar perdendo por uma diferença de 19 pontos, o time do COC/Ribeirão Preto encontrou equilíbrio no confronto, reverteu a desvantagem e conquistou neste sábado a segunda vitória na série melhor-de-cinco da decisão do Campeonato Paulista Masculino de Basquete. Os donos da casa venceram a Uniara/Fundesport por 98 a 96 e caso voltem a vencer neste domingo, às 20h30, no mesmo ginásio da Unicoc, garantem o título da temporada 2002.