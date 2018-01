Ribeirão vence Araraquara por 94 a 83 O time de Ribeirão Preto venceu o primeiro jogo semifinal do Campeonato Paulista de Masculino de Basquete, ao derrotar Araraquara, por 94 a 83 (41 a 37), nesta segunda-feira à noite, no Ginásio Gigantão, em Araraquara. O cestinha foi o armador Nezinho, de Ribeirão, com 32 pontos. Ele também agarrou três rebotes e fez dez assistências. As equipes voltam a se enfrentar, quarta-feira, às 20h30, desta vez em Ribeirão Preto. Passa para a final o time que vencer primeiro três jogos. Na outra semifinal, Mogi das Cruzes lidera a série, por 1 a 0, após a vitória de domingo, em casa, diante do Franca por 96 a 83.