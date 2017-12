Ribeirão vence Botafogo e empata série O COC/Ribeirão venceu o Botafogo por 110 a 90 na noite deste sábado, em Ribeirão Preto, e empatou a série melhor-de-cinco da semifinal do Campeonato Nacional Masculino de Basquete em 2 a 2. A partida decisiva está marcada para esta segunda-feira, no Rio. O vencedor vai enfrentar o Vasco da Gama, que na semifinal superou a equipe do Franca.