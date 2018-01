Ribeirão vence e lidera o Nacional O COC Ribeirão Preto assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete ao vencer o Sogipa por 107 a 85, nesta sexta-feira à noite, no ginásio do adversário, em Porto Alegre. A equipe paulista tem agora 15 pontos, um a mais que o vice-líder Flamengo, que só volta a jogar em março em função da participação na liga sul-americana. Nezinho, com 35 pontos, foi o cestinha da partida. Outros que subiram na tabela foram o Botafogo e Marathon Franca, agora 4º e 5º colocados, respectivamente. Os dois passaram o Vasco, que também não participou da rodada por causa da competição sul-americana. O Botafogo venceu o Hebraica Blue Life por 93 a 89, em São Paulo, e a equipe de Franca, jogando em casa, derrotou o Goiás Universo Ajax por 99 a 79. A terceira colocação é do Unit Uberlândia, também ?de licença? por estar participando do sul-americano. Nos demais jogos da rodada, o Leitor Casa Branca venceu o Fluminense por 92 a 80, em Casa Branca, e o Valtra MC Mogi ganhou do Ipiranga por 99 a 94, em Blumenau. Os dois vencedores tem agora 10 pontos, mas a equipe de Casa Branca leva vantagem no critério de desempate, a divisão de número de pontos marcados pelos pontos tomados.