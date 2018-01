Ribeirão vence Flamengo no basquete O COC Ribeirão Preto venceu o líder Flamengo por 105 a 104, na única partida desta terça-feira à noite pelo Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete. O jogo foi disputado no ginásio do Ribeirão Preto e Oscar, do Flamengo, foi o cestinha, com 31 pontos. Com a vitória, a equipe paulista soma 13 pontos e está empatada com o Unit Uberlândia na vice-liderança. O Flamengo lidera com um ponto a mais.