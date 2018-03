Ribeirão vence jogo 3 mil do Nacional Na abertura da décima quinta semana do Campeonato Nacional Masculino o COC/Ribeirão Preto ganhou do Pitágoras/Minas Tênis por 95 a 89, em Ribeirão Preto, no jogo de número 3 mil da história da competição. Os cestinhas da partida foram Arthur e Renato, ambos do COC, com 23 e 21 pontos. Na equipe mineira o principal pontuador foi o armador Espiga, com 18 pontos. No outro jogo deste domingo, o Ulbra/Torres ganhou do Corinthians/UMC por 87 a 64, em Mogi das Cruzes (SP). Na classificação, o Telemar lidera, seguido do COC/Ribeirão Preto.