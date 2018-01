Ribeirão vence o 1.º jogo contra Franca O COC/Ribeirão Preto é quem garantiu nesta quarta-feira a primeira vitória nos playoffs semifinais do Campeonato Paulista masculino de basquete. Venceu o Franca/Mariner/Unimed por 97 a 94, um placar bastante apertado e garantido somente nos segundos finais do último quarto. Com isso, tem a vantagem de 1 a 0 na disputa. Nezinho, 26 pontos, foi o cestinha do time da casa e valorizou o fato de sair na frente. ?Sabemos o quanto é importante ganhar o primeiro jogo e fizemos isso?, disse. Já o pivô Murilo, do Franca, fez 28 pontos, foi o cestinha da partida, e já pensa no próximo jogo. ?A gente sabia que ia ser difícil, agora temos que fazer nosso dever de casa?. O próximo jogo deste duelo (em melhor de cinco partidas) será na sexta-feira, às 20 horas, em Franca (SP).