Rick Carlisle é o novo técnico do Dallas Mavericks

O Dallas Mavericks, eliminado na primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste da NBA, anunciou neste sábado Rick Carlisle como seu novo técnico, para o lugar de Avery Johnson. O novo treinador assinou por quatro temporadas. O Dallas estava sem comandante desde 30 de abril, quando Johnson foi demitido por Mark Cuban, proprietário da franquia, pela eliminação na primeira rodada dos playoffs pelo segundo ano consecutivo. "Estamos todos muito entusiasmados com a chegada de Rick a bordo de nosso navio", destacou Cuban no site oficial da equipe - esta é a primeira contratação de técnico desde que ele comprou o time. O anúncio oficial de Carlisle como novo treinador, que por pouco esteve a ponto de não acontecer, deverá ser feito na próxima quarta. O novo treinador chega ao Dallas com uma marca de 281 vitórias e 211 derrotas em seis temporadas - duas no Detroit Pistons e as restantes no Indiana Pacers - levando as equipes aos playoffs, com exceção da última. O Dallas foi vice-campeão da temporada 2005/06 ao perder o título para o Miami Heat, mas não passou da primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste nas duas seguintes. Antes de trazer Carlisle, Cuban tentou convencer o ex-técnico Don Nelson, que hoje treino o Golden State Warriors, a assumir, mas ele recusou porque havia melhores nomes para o posto.